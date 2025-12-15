Çorum’un Bayat ilçesi Yatukcu Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mustafa Kocatürk ve eşi İkra Kocatürk, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan atama kararlarıyla Mardin İdari Hâkimliği görevine getirildi.

İlçenin köklü ailelerinden birine mensup olan Mustafa Kocatürk, merhum Ayakkabıcı Muhsin Kocatürk’ün oğlu olarak tanınıyor. Mustafa ve İkra Kocatürk’ün idari yargı teşkilatında görev alacak olmaları, Bayat ilçesinde ve Kocatürk ailesinde büyük bir gurur ve mutlulukla karşılandı.

Genç çiftin mesleki birikimleri, hukuk alanındaki başarıları ve disiplinli çalışmaları doğrultusunda önemli bir göreve getirilmiş olması, ilçe halkı tarafından da takdirle değerlendirildi.

Muhabir: Haber Merkezi