Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadeleyi sürdürüyor.

İl Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, Ülküm-1 HES Baraj Gölü’ndeki rutin denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan 2.700 metre uzunluğunda sahipsiz misina ağını tespit ederek sudan çıkardı.

Su ortamına zarar veren bu yasak malzemelerin temizlenmesi sırasında, ağ içerisinde bulunan canlı balıklar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerinde titizlikle kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Yetkililer, ekosistemin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen ekipler, vatandaşların su ürünleri avcılığıyla ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 veya Alo 156 ihbar hatlarına bildirmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi