Sağlık Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı” kapsamındaki denetimlerini başarıyla tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu belgeyi yenilemeye hak kazandı.

Program; iş yerlerinde sağlıklı yaşam kültürünü güçlendirmek amacıyla beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, iş yeri politikaları, sağlıklı çevre düzenlemeleri ve çalışanların kişisel sağlık becerileri gibi çok boyutlu kriterleri esas alıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 yılında aldığı belge için 10 Aralık 2025 Çarşamba günü Bakanlık tarafından görevlendirilen ekiplerce yeniden değerlendirmeye tabi tutuldu. Denetimde, kurumun programın gerektirdiği uygulamaları sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirdiği tespit edilerek belgenin devamlılığı onaylandı.

Denetim sonrası güncellenen belge, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’e takdim edildi.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, verilen belgenin yalnızca sağlıklı yaşam kültürünün desteklendiğini değil, aynı zamanda iş yeri ortamında fiziksel aktivite ve doğru beslenme konusunda kurumsal farkındalık oluşturulduğunu gösterdiğini ifade etti.

