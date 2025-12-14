Osmancık Belediyesi, toplum sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri bu kapsamda ilçede faaliyet gösteren kasaplar ve ekmek fırınlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kasaplar ve ekmek fırınlarında hijyen kuralları, üretim alanı düzeni, gramaj, fiyat tarifesi ve ruhsat kontrollerini içeren kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Eksiklik tespit edilen işyerleri hakkında tutanak tutan ekipler, eksikliklerin giderilmesi yönünde işletme sahiplerine uyarıda bulundu.

Osmancık Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğuna dikkat çekilerek, toplum sağlığını korumaya yönelik işyeri denetimlerinin aralıksız süreceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi