Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda meyveleri sevdirme, organik meyve suyu tüketimine özendirme ve sağlıklı yaşam için ‘C Vitamini Şenliği’ düzenlendi.

Şenlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde kendi portakallarını sıkarak bardaklarını doldurdular. Yaptıkları işten çok büyük keyif alan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri kendi elleriyle portakal suyu hazırlamanın da zevkini tatmış oldu.

Düzenlenen etkinlikle özellikle kış aylarında hastalıklara karşı korunmak için C vitaminin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilmiş oldu.

Sağlıklı yaşam bilincini eğlenceli etkinliklerle çocuklara erken yaşta aşılamanın önemli olduğunu kaydeden Okul Müdürü Şener Demir “Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için nelere dikkat etmeleri gerektiğini küçük yaştan başlayarak anlatmamız gerekiyor. Böylece kendine öz saygısı olan, sağlığını korumak için öze gösteren, kötü alışkanlıklardan uzak duran bir neslin inşasını da sağlamış oluyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi