Osmancık Şenyurt Mahallesi eski muhtarlarından Hacı Ayhan Çıplak vefat etti.

Osmancık İnönüzaferi İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ve Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Edip Çıplak’ın babası olan Hacı Ayhan Çıplak’ın cenazesi bugün (28 Ocak 2026 Çarşamba günü) Osmancık Beyler Çelebi Camii’nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazından ardından Osmancık Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORMU HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK