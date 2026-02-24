Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencileri, İstanbul’a kültür ve üniversite gezisi düzenledi.

Meslek Dersleri Öğretmenleri Emel Arslan ve Sıddıka Ayşe Sümüş rehberliğinde yapılan gezide öğrenciler; İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve daha birçok kampüsü ziyaret ederek üniversite atmosferini yakından tanıdı.

Hem akademik hem de kültürel açıdan dolu dolu geçen programda; Çamlıca Camii, Ayasofya-i Kebir Camii, Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii, Üsküdar, Kız Kulesi ve boğaz turu atan öğrenciler, İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetti.

Muhabir: Haber Merkezi