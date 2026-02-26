Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus Projesi kapsamında Çekya’nın başkenti Prag’a öğrenci ve öğretmen gönderecek.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Erasmus Programı kapsamında yürütülen Nitelikli İş Gücü – Nitelikli Staj Programı çerçevesinde Prag’a gidecek olan Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul etti.

Yurt dışı staj faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Kaymakam Duman, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Okul Müdürü Ergin Kartal, Erasmus Projesi kapsamında Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerin, yurt dışında mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilere uluslararası düzeyde staj imkânı sunulması amacıyla Prag’a gideceğini belirterek, öğrencilerin burada nitelikli staj yaparak mesleki yeterliliklerini artırma fırsatı bulacaklarını belirtti.

Ziyarette, projenin öğrencilere sağlayacağı katkılar ve yurtdışı eğitim deneyiminin önemi vurgulandı.

