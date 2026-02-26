Osmancık Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen program kapsamında 68 anaokulu öğrencisi, Beylerçelebi Camisi'ni ziyaret etti.

Etkinlik, çocuklara balon dağıtılmasıyla başladı. Ardından din görevlileri eşliğinde çocuklara caminin bölümleri olan mihrap, minber ve kürsü tanıtıldı.

Ayrıca ramazan ayının önemi ve yardımlaşma, paylaşma ve manevi değerler, çocuklara yaş gruplarına uygun şekilde anlatıldı.

Program, Osmancık Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

Muhabir: Anadolu Ajansı