Bilal Karatağ ile Salih Dölcü olmak üzere 2 adayın yarıştığı genel kurulda, Salih Dölcü 196 oy alarak Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın yeni başkanı oldu. Seçimde 3 dönemdir oda başkanlığı görevini yürüten Bilal Karatağ ise 157 oyda kaldı.

Katılımın yoğun olduğu genel kurulda Divan Heyeti; Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür başkanlığında Nesrin Pehlivan, Ahmet Geçmiş, Cihan Yedek ve Kamil Murat Haylazer’den oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, gündemdeki maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından odanın yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerini belirlemek amacıyla seçimlere geçildi. 2 adayın yarıştığı genel kurulda Salih Dölcü, 196 oyla adının yeni başkanı seçilirken, Bilal Karatağ ise 157 oyda kaldı.

Salih Dölcü başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Murat Göbel, Birol Başar, Samittin Güler, Ümit Aktaş ve Adem Sallan’dan oluşurken, Denetim Kurulu ibe Yasin Şenol, Mesut Uysal ve Engin Karakaş'tan oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi