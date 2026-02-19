Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlayan Sigara Bıraktırma Polikliniğini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Duman, poliklinikte yürütülen çalışmalar hakkında Uzman Doktor Afag İsazada'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsazada, polikliniğin sigara bağımlılığı ile mücadele eden vatandaşlara destek vermek amacıyla faaliyet gösterdiğini belirtti.

Çarşamba günleri 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini bildiren İsazada, vatandaşların MHRS üzerinden randevu alabildiğini kaydetti.

Kaymakam Duman, poliklinik çalışanlarına teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi