Osmancık Belediyesi tarafından ilçe kırsalında yaşayan vatandaşlara kanser tarama noktalarına ulaşım desteği sağlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce yürütülen erken tanı ve tarama çalışmalarına vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla ulaşım desteği programının başlatıldığı belirtildi.

Uygulama kapsamında Akören, İncesu, Yağsiyan, İnal, Aydın ve Pelitçik köylerinden 114 kişinin Osmancık Belediyesi araçlarıyla ilçe merkezindeki tarama noktalarına taşındığı aktarılan açıklamada, “Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin ilçe merkezine güvenli ve kolay ulaşımını sağlayarak kanser taramalarından eksiksiz faydalanmalarına katkı sunuyoruz. Talep doğrultusunda daha fazla köyü kapsayacak şekilde planlamalar sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Anadolu Ajansı