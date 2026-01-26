Çorum’un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Örgütü, yeni hizmet binasına taşındı.

CHP Osmancık İlçe Başkanı Özhan Arslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uzun süredir Saat Kulesi yanında hizmet veren ilçe binasının Koyunbaba Mahallesi Köprübaşı mevkiinde bulunan yeni binaya taşındığını belirtti.

Yeni binanın daha modern ve ulaşılabilir bir konumda olduğunu ifade eden İlçe Başkanı Arslan, taşınma sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Arslan, yeni binanın parti çalışmalarına daha etkin katkı sunacağını vurgulayarak, tüm vatandaşları davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi