Osmancık Gemici Mahallesi sakinlerinden, Gemici Mahallesi eski muhtarı merhum Haşim Otuzbir’in oğlu, Öznur Köksal, eski Gemici Mahallesi Muhtarı Ümit Atasoy, Oğuz Atasoy ve Ahmetcan Atasoy’un babası olan eski Çarşı Ayakkabıcı esnafı Orhan Atasoy toprağa verildi.

Merhumun cenazesi Gemici Mahallesi Beyazıt Camisi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gemici Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

