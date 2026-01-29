Osmancık Şenyurt Mahallesi eski muhtarlarından Hacı Ayhan Çıplak vefat etti.

Osmancık İnönüzaferi İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ve Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Edip Çıplak’ın babası olan Hacı Ayhan Çıplak’ın cenazesi Beyler Çelebi Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazından ardından Osmancık Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Merhumlar Kınalıtaş Köyü’nden gelme Dursun Atagün ve emekli astsubay İsmail Uzuner’in de namazının kılındığı cenazeye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi