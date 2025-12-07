Osmancık MEB AKUB ekibi, AFAD tarafından gerçekleştirilen Acil Durumlarda Barınma Akreditasyon Sınavı’nı başarıyla tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı AKUB ekipleri arasında Türkiye genelinde akredite edilen 20. ekip oldu.

Samsun AFAD ve Çorum AFAD tarafından yürütülen sınav sürecini başarıyla geçen Osmancık MEB AKUB, ayrıca Türkiye’de akredite edilen ilk ilçe ve Çorum’da akredite edilen ilk resmî kurum olma unvanını elde etti.

Akreditasyon Belgesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Ankara’da AFAD Başkanlık binasında düzenlenen törenle teslim edildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Madak ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan katıldı.

Osmancık MEB AKUB’un bu başarısının, uzun süredir yürütülen planlı çalışmaların, eğitimlerin ve ekip dayanışmasının bir sonucu olduğu belirtildi. Ekip üyeleri, AFAD standartlarına uygun bilgi ve becerilerini belgeleyerek sahada aktif görev alma yeterliliği kazandı.

Afet bilinci ve arama-kurtarma alanında faaliyetlerini sürdüren ekip, il genelinde yürüttüğü farkındalık eğitimleri ve tatbikatlarla afetlere hazırlık kültürünün gelişmesine katkı sunuyor.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm Osmancık MEB AKUB ekip üyelerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi