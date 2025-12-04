Gelecek Partisi Osmancık ve Mecitözü ilçe başkanlıklarının organize ettiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı, Osmancık Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Program, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek farkındalık oluşturmayı, sosyal hayattan uzak kalan bireyleri toplumla bütünleştirmeyi amaçladı.

Etkinliğe; Gelecek Partisi Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara, Gelecek Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin, Yeniden Refah Partisi Engelliler Birimi Başkanı Mehmet Atır İnal ve Osmancık Emekliler Derneği Başkanı Muharrem Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, günün anlam ve önemine vurgu yaparak engellilerin toplumsal yaşama katılımı konusunda yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Program kapsamında, Osmancık’taki tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine davet gönderildi. Katılım sağlayan STK başkanlarıyla yapılan istişarelerde, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler ve iş birliği imkânları ele alındı.

Gelecek Partisi Karadeniz Bölge Milletvekili Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Seçim İşleri Başkanı Rumi Bekiroğlu ve CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da etkinliğe telgraf göndererek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Muhabir: SELDA FINDIK