Çorum’un Osmancık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçenin simgesi tarihi Osmancık Kalesi, tarihi köprüde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Osmancık’ta yaşayan vatandaşlar güne yoğun bir sisle uyandı. Sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis sebebiyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. İlçenin simgesi olan 275 metre yükseklikteki Osmancık Kalesi ise sis sebebiyle gözden kayboldu. Tarihi kale ve ilçedeki köprüde kartpostallık görüntüler oluştu.

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-100 karayolu Osmancık geçişinde de sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Muhabir: RIFAT KARA