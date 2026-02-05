Ömer Derindere Fen Lisesi mezunlarından Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Semih Karlı ile Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu öğrencisi Yasin Çınar, okulun konferans salonunda YKS’ye hazırlanan öğrencilerle buluştu.

Mezun öğrenciler, üniversiteye hazırlık süreci, tercih aşaması, okudukları bölümler ve üniversite yaşamı hakkında tecrübelerini paylaşarak öğrencilere yol gösterici bilgiler verdi. Etkinlik boyunca öğrencilerden gelen sorular da samimi bir ortamda yanıtlandı.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Mustafa Yıldırım, etkinliğin son derece verimli geçtiğini belirterek, “Okulumuzdan mezun olup Türkiye’nin saygın üniversitelerinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerimizle üniversite adayı öğrencilerimizi bir araya getirmek bizler için gurur verici. Bu tür buluşmalar öğrencilerimizin motivasyonunu artırıyor. Benzer etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi