İlçe genelinde etkisini gösteren yağışın ardından Kandiber Kalesi, tarihi Koyunbaba Köprüsü ve Koyunbaba Türbesi karla kaplandı.

Kar yağışını ilgiyle karşılayan çocuklar ve vatandaşlar sokaklara çıkarak kar topu oynadı. Bazı çocukların poşetlerle kayarak eğlendiği görüldü.

Osmancık Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Öte yandan, ilçeden geçen D-100 kara yolunda trafiğin aksamaması için polis ve kara yolları ekipleri önlem aldı.

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar ve çeltik tarlaları dronla görüntülendi.

Muhabir: Anadolu Ajansı