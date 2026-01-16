Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yağsiyan Köyü Küllündağı mevkiinde, atıl durumda bulunan tek katlı bir kerpiç evde yangın çıktı. Yangının, ilk değerlendirmelere göre elektrik kaçağından kaynaklandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Satılmış K.’ye ait olduğu öğrenilen ve uzun süredir kullanılmayan boş kerpiç evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında sonucunda kerpiç ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Muhabir: Haber Merkezi