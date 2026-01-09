Çorum’un Osmancık ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla şap ve brucella aşılama çalışmaları ilçe genelinde planlı şekilde devam ediyor.

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar hastalıklara karşı aşılanarak hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı güvence altına alınıyor. Özellikle ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen şap hastalığı ile zoonotik bir hastalık olan brucella’ya karşı yapılan aşılamaların, sürdürülebilir hayvancılık açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Teknik personel, aşılama çalışmaları sırasında hayvan yetiştiricileriyle birebir iletişim kurarak uygulamaları titizlikle gerçekleştiriyor. Ayrıca yetiştiricilere hastalıklarla mücadele, koruyucu hekimlik ve biyogüvenlik önlemleri konusunda bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sağlıklı hayvan, güvenli gıda ve güçlü hayvancılık hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm yetiştiricilerimize gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği için teşekkür ederiz” denildi.

