Ömer Derindere Fen Lisesi’nde kantin alışverişi alışılmışın dışında bir yöntemle gerçekleştiriliyor. Kantinde görevli bir personel bulunmuyor; öğrenciler ihtiyaç duydukları ürünleri kendileri alıyor, ücretini kutuya bırakıyor ve para üstünü yine kendileri alıyor.

GÜN SONU HESAPLARI ŞAŞIRTIYOR

Okul yönetiminin verdiği bilgilere göre, gün sonunda yapılan sayımlarda kasada hiçbir zaman eksik çıkmıyor. Aksine çoğu zaman fazla para olduğu tespit ediliyor. Bu durum, öğrencilerin dürüstlük ve özdenetim konusunda yüksek bir farkındalığa sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

“AMACIMIZ KARAKTER EĞİTİMİ”

Okul Müdürü Mustafa Yıldırım, uygulamanın temel amacının akademik başarının ötesinde bir eğitim anlayışı olduğunu vurgulayarak, “Biz burada sadece ders anlatmıyoruz. Öğrencilerimize güvendiğimizi gösteriyor ve bu güveni hak ettiklerini bizzat deneyimlemelerini sağlıyoruz. Dürüstlük, sorumluluk ve özdenetim gibi değerler hayat boyu taşınacak erdemlerdir” dedi.

ÖĞRENCİLER SİSTEMİ SAHİPLENDİ

Uygulamadan öğrenciler de oldukça memnun. 12. sınıf öğrencilerinden biri, “Başta tuhaf gelmişti ama artık hepimiz için normal. Herkes bu sistemi doğru işletmeye özen gösteriyor. Bu da birbirimize olan saygımızı artırıyor” diyerek uygulamanın okul kültürüne katkısını dile getirdi.

TOPLUMA ÖRNEK BİR MODEL

Eğitimciler, güven temelli bu tür uygulamaların öğrenciler üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını belirtiyor. Sorumluluk verilen ve güvenilen gençlerin, bu değerleri ilerleyen yaşamlarında da sürdürdüğü ifade ediliyor. Ömer Derindere Fen Lisesi’nin bu sade ama etkili yöntemi, eğitimde değerler eğitiminin nasıl içselleştirilebileceğine dair dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkıyor.

Muhabir: Haber Merkezi