Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, yarıyıl tatili öncesinde halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla İstanbul–Samsun D-100 Karayolu güzergâhı ile çevresinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde; gıda güvenliği ve hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri, işletmelerin kayıt ve onay durumları, depolama ve muhafaza şartları ile satış koşulları ve çalışan personelin hijyen uygulamaları titizlikle kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı hususlar tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, ilgili işletmelere idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca işletme yetkililerine gıda güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebilecekleri hatırlatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi