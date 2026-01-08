Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikada yangın çıktı. Devriye görevi yapan fabrika güvenlik personelinin yükselen dumanları fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede fabrikaya ulaşan Çorum Belediyesi Terminal Müfreze, OSB itfaiye ve merkez itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, içeriye dolan dumanı tahliye ettiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.