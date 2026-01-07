Kaza, sabah saatlerinde Kanara mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktorların içinde bulunduğu 19 AGK 859 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, ardından savruldu.

Kazada araçta bulunan 3 doktor yaralanırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yaralı doktorlar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

