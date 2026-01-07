Kaza 24 Aralık'ta AK Kent 8. Cadde üzerinde meydana geldi.
Serkan Ek (33)'in kullandığı minibüs kontrolden çıkarak AK Kent TOKİ Atletizm Sahasına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serkan Ek, tedavi gördüğü yoğun bakımda
14 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Ek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Muhabir: Haber Merkezi