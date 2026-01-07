Çorum İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Sungurlu ilçesi, Merkez ilçeye bağlı bir köy ile Çorum–Samsun karayolu üzerinde durdurulan bir araçta adli arama ve kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda toplam 774 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 26 gram metamfetamin, 135 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 151 adet tabanca fişeği ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: Haber Merkezi