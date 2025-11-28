İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Şişli, köy yolunun yeni asfalt kaplamaya kavuştuğunu belirterek son durumu kamuoyuyla paylaştı.

İbrahim Şişli, yapılan çalışmanın ulaşım konforunu artıracağını ve köy halkının uzun süredir beklediği bir hizmetin daha tamamlandığını ifade etti. Yolun standardının yükselmesiyle özellikle tarım sezonu ve kış aylarında ulaşımın daha güvenli hale geleceği belirtildi.

Açıklamasında hizmetin köy sakinleri için hayırlı olmasını dileyen İbrahim Şişli, çalışmanın hayata geçirilmesinde destek veren isimlere teşekkür etti. Şişli, “Bu hizmetlerin memleketimize gelmesinde büyük emeği ve destekleri olan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milletvekilimiz Av. Oğuzhan Kaya’ya köy halkımız adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Akören Köyü yolundaki asfaltlama çalışmalarının bitmesiyle bölgede ulaşımın daha konforlu şekilde sağlanması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi