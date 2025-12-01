Çorum'un Osmancık ilçesinde 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Osmancık ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan 5 katlı apartmana giren kedi henüz belirlenemeyen sebeple apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvarı delerek kediyi bulunduğu yerden aldı.

Muhabir: İHA AJANS