Şair Baki der ki:

Uykuya dalıyorsunuz rüya yalan

Uyanıyorsun dünya yalan

Sadece baki kalan bu boş gök kubbede

Hoş bir sada bırakmaktır tek gerçek olan

Uyan ey insanoğlu uyan.

’Ey insan sen bir avuç topraksın.’’

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“ Her insan mutlaka ölümü tadacaktır . ”

ALİ İMRAN : 185.AY.

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Sen her ne kadar bundan hoşlanmasan da, her ne kadar çok yaşamak isteyip ondan kaçsan da, o mutlaka bir gün seni gelip bulacaktır.

Kendisinden kaçışın imkansız olduğu bu gerçeği, Allah resulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle misallendiriyor:

“ Ölümden kaçanın misali, yeryüzünün kendisinden borcunu istediği tilkinin misali gibidir. Yeryüzü tilkiden borcunu isteyince, tilki hemen fırlayıp kaçar. Yorulup iyice uykusuzluk bastırınca tilki yuvasına iner. Yeryüzü tekrar ona ; “ ey tilki alacağımı ver ” der. Tilki yine suratle ininden fırlayıp kaçmaya başlar, böyle koşup kaçmakta devam eder de sonunda boynu kırılıp ölür. “

TABERANİ KEBİR : İBN KESİR : 13.C.7448.S

Yani ölümden kaçış imkansızdır. Mutlaka bir gün tilkinin misali ölüm bizi yakalayacaktır.

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Şuur kapalı, akıl kapalı, hayal kapalı... Gözler, kulaklar kapalı. Duygular kapalı ve en önemlisi ruh kapalı. Kalbin kapıları kapalı. Ne vardı bu kadar içine kapanacak? Bir de perdeler kapalı oralarda... Neleri kaçırdığının farkında mı oturduğu mekânlarda, yaşadığı bedende insan?

Kalkın ey ruhlar, kalkın. Öyle bir kalkın ki yataklarınızdan, öylesine açın ki kapıları ümidiniz coşsun. Sevginiz başka yürekleri de tutuştursun. Evet, bu karanlıklardan aydınlıkları çıkarmak için kalkın, uyanın. “Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez.” diyor Hz. Mevlana.

Ey gönül ölmedinse uyan, yeter artık. Sana kapalı görünen kapıları aç artık. Göğün mavilerine, Cennetin baharlarına uç artık.

Evet ey gafil insan, unutma ki dünya arkasını sana dönmüş gidiyor ve Rabbine sevkedileceğin o an da hızla sana yaklaşıyor. Ve yine unutma ki, gelecek olan şey yakın, gelmeyecek olan şey uzaktır.

Eğer hala nefes alıp veriyorsan, unutma ki bu senin için bir fırsattır. Ve yine, hala düşünebilen bir kalbin varsa, bu senin için bir sermayedir.

Şüphesiz ki, ilahi yardıma mahzar olana azın faydası çoktur, bundan mahrum olana da çok’un faydası yoktur.

Rabbimiz bizlere, hakkı hak bilip ona ittiba etmeyi ve batılı da batıl bilip ondan ictinab etmeyi nasip eylesin .

Amin.

Sevgiyle Kalın..