Kur’an’da Hz. Yusuf kıssasında dikkat çeken bir an vardır.

Mısır hükümdarı korkuyla uyanır. Gördüğü rüyanın anlamını kimse çözememiştir. Yaklaşan zor günlerin gölgesi hissedilir ama ne yapılacağı bilinmez. Hz. Yusuf yalnızca olacakları anlatmaz; yol da gösterir. Bolluk yıllarında hazırlık yapılmasını ister. Çünkü dar zaman geldiğinde ayakta kalanlar, geleceği önceden görebilenler olacaktır.

Kıssanın özü nettir:

Gerçek liderlik, kriz anında çözüm aramak değil; henüz ortaya çıkmamış olanı fark edebilmektir.

Bugün Çorum’da, özellikle Sungurlu’da hissedilen şey de buna benziyor.

Sadece bir yatırım beklentisi değil; daha uzun vadeli bir değişim ihtimali…

Yıllardır aynı soru soruluyor:

“Gençler burada ne yapacak?”

Okul bitiyor…

Valiz hazırlanıyor…

Başka şehirlerin yolu tutuluyor…

Geride sessiz bir boşluk kalıyor.

Şimdi bu döngüyü değiştirebilecek bir ihtimalden söz ediliyor.

Üretim…

İstihdam…

Gelecek…

Bu ihtimalin merkezinde Muhsin Dere ismi bulunuyor.

Bunu yalnızca görev geçmişiyle anlatmak eksik kalır. Savunma sanayiinde, Bakan Yardımcılığı düzeyinde edinilmiş tecrübenin üretime yön vermesi başlı başına bir birikimdir. Bu birikimin Çorum’a ve özellikle Sungurlu’ya yansıması sadece ekonomik değil, şehir hayatına dokunan bir karşılık da üretir.

Çünkü mesele sadece fabrika değildir.

Mesele, şehrin yeniden hareket kazanmasıdır.

Üretimin başladığı yerde yan sanayi büyür, ticaret canlanır, çarşı yeniden nefes alır.

Ama bundan da önemlisi şudur:

Şehir sadece üretimle değil, ortak bir duyguyla ayakta kalır.

İşte burada Çorum FK devreye girer.

Muhsin Dere’nin Çorum FK’ya katkısı da yalnızca bir unvan meselesi değildir. Kulübün kurumsallaşma sürecinde, şehirle bağının güçlenmesinde ve tribün kültürünün canlı tutulmasında somut bir emek vardır. Kulübün şehirle birlikte anılması, bu yaklaşımın en net sonucudur.

Çünkü bazı katkılar görünmez; etkisi sahada ve tribünde hissedilir.

Çorum FK son yıllarda bunu temsil ediyor.

Bu takım sadece sahaya çıkan on bir oyuncu değildir.

Tribünde atkısını kaldıran çocuğun heyecanıdır…

Deplasman yoluna çıkan taraftarın inancıdır…

Maç günü iş yerinde radyoyu açan esnafın bekleyişidir…

Ve gol olduğunda aynı anda ayağa kalkan bir şehrin sesidir…

Şimdi yeniden maç vakti.

Forma giyilecek.

Tribün dolacak.

Şehir aynı duyguda buluşacak.

Ve ilk düdükle birlikte sahaya sadece bir maç değil, bir emek çıkacak.

Ve bazen bir şehir, kendi geleceğini bir tezahüratta duyar.

Başta futbolcularımıza, teknik heyetimize, yönetime ve emeği geçen herkese başarılar…

Ve o an geldiğinde, tribün tek ses olduğunda, o cümle yükselecek:

“Tanrının Ordusu!”

Sevgiyle Kalın..