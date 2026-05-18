Bazı galibiyetler vardır; haneye yazılan üç puandan çok daha fazlasını anlatır. Dün akşam sahada kazanan yalnızca Çorum FK değildi. Kazanan bir şehrin inancı, sabrı ve yıllardır içinde biriktirdiği özlemdi.

Arca Çorum FK, sahaya sadece bir maçı kazanmak için çıkmadı. İlk düdükten son ana kadar mücadeleden vazgeçmeyen, oyunun her anına karakter koyan bir takım vardı sahada. Baskı altında geri adım atmayan, temposunu kaybetmeyen ve tribünün enerjisini oyuna taşıyan bir takım… Futbolun en güzel tarafı da tam burada başlıyor zaten. Çünkü bazı maçlar teknikle, bazı maçlar kaliteyle kazanılır; bazı maçlar ise yalnızca karakterle.

Dün akşam sahada karakter vardı.

Türkiye’de Anadolu futbolu yıllardır büyük bütçelerin, büyük şehirlerin ve büyük hikâyelerin gölgesinde kalıyor. Ancak futbol tarihi bize şunu defalarca gösterdi: Bir şehir gerçekten inandığında, o hikâye değişmeye başlar. İşte Arca Çorum FK’nın bugün oluşturduğu hava tam olarak budur. Bu takım artık sadece puan toplayan bir kulüp değil; şehrin aidiyet duygusunu yeniden ayağa kaldıran bir yapı haline geliyor.

Tribünlere baktığınızda bunu net biçimde görebiliyorsunuz. İnsanlar artık yalnızca maç izlemeye gelmiyor. Birlik hissini yeniden yaşamaya geliyor. Çocuğunun elinden tutup stada gelen baba da, deplasman yollarında takımını yalnız bırakmayan genç de aynı şeyi söylüyor aslında: “Bu şehir artık hikâyenin dışında kalmak istemiyor.”

Elbette başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Başta, Şirket Sahibi Savaş Balçık ve Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu olmak üzere; Feyyaz Gökel, Yılmaz Özkul, Tuğrul Topuz, Satılmış Yiğitoğlu, Burhan Kaya, Halis Öksüz, Sinan Özdilli, Haydar Uyanıker, Gökhan Kerman ve Mehmet Akif Boyraz önemli bir sorumluluğu omuzluyor. Çünkü Anadolu’da sürdürülebilir başarı yalnızca maddi güçle değil; doğru organizasyonla, sabırla ve ortak hedef duygusuyla gelir.

Bugün gelinen noktada Arca Çorum FK’nın en büyük kazanımı yalnızca skor tabelası değildir. Asıl kazanım, insanların yeniden bu armaya inanmasıdır. Çünkü futbol bazen sadece futbol değildir. Bazen bir kentin özgüvenidir, bazen ortak hafızası, bazen de geleceğe dair yeniden kurulan umuttur.

Ve artık herkes şunu görüyor:

Bu arma yalnızca bir futbol takımını temsil etmiyor…

Bu arma, Çorum’un yeniden ayağa kalkışını temsil ediyor.

Dün gece sahada sadece bir maç kazanılmadı.

Bir şehir yeniden kendine inandı.

Belki de asıl hikâye tam olarak burada başlıyor.

Sevgiyle Kalın..