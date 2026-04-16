Bir memleketin gücü, yükselen binalarında değil; ayakta kalan değerlerindedir.

Yol yapılır, köprü kurulur, şehir büyür… Ama asıl mesele, bu büyümenin hangi ruhla taşındığıdır.

Çünkü devlet dediğimiz yapı; betonla değil, vicdanla yükselir.

Bugün bu topraklarda görev yapan her isim, sadece bir makamı değil; aynı zamanda bir emaneti taşır.

Mustafa Çiftçi, bu emanetin ağırlığını bilen bir anlayışı temsil eder.

Devlet ciddiyetini korurken milletle bağını diri tutan, gösterişten uzak ama sorumluluğu yüksek bir duruş…

Bu, yeni bir yol değil; kökü derinlerde olan bir geleneğin bugüne yansımasıdır.

Ömer bin Hattab (r.a.), bir gece Medine sokaklarında dolaşırken bir evden yükselen ağlama sesine kulak verir.

Bir annenin çaresizliği, bir çocuğun açlığı…

O an bir halife değil, bir sorumluluk insanı olarak hareket eder.

Sırtına aldığı yükle bir kapıya varır ve tarihe şu hakikati bırakır:

Devlet; halkından habersiz olan değil, derdiyle dertlenendir.

İşte devlet anlayışının özü burada saklıdır.

Yönetmek; makamın imkânlarıyla değil, omuzlanan yükle anlam kazanır.

Adalet; kürsülerde değil, hayatın içinde karşılık bulur.

Emanet ise taşındıkça ağırlaşır, ağırlaştıkça insanı sınar.

Bu topraklarda bayrak sadece bir sembol değildir.

Her renginde bir fedakârlık, her çizgisinde bir hatıra vardır.

Arif Nihat Asya bunu bir mısrada özetler:

“Şehidimin son örtüsü…”

Bu yüzden adalet, bir tercih değil; bir zorunluluktur.

Güce göre eğilmeyen, şartlara göre değişmeyen bir istikamet…

Kur’an-ı Kerim’de bu istikamet şöyle buyrulur:

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder…”

(Nahl Suresi, 90)

Bugün görevde olan herkes için ölçü bellidir:

Sözün değil, yükün kıymet kazandığı bir anlayış…

Sayın Bakanımıza düşen ise; bu köklü mirası taşımak değil, yaşatmaktır.

Ömer bin Hattab’ın adaletini bugünün sorumluluğuyla buluşturabilmek,

emaneti hakkıyla omuzlayabilmektir.

Mustafa Çiftçi için mesele makamda bulunmak değil,

o makamın hakkını verebilmektir.

Çünkü bu vatan;

rahatı seçenlerle değil, yükü omuzlayanlarla yükselir.

Ve tarih her zaman aynı soruyu sorar:

Kimler konuştu değil…

Kimler yük aldı.

Çorum halkı olarak Sayın Bakanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı hizmetler temenni ediyoruz.

Sevgiyle kalın.