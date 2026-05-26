Anadolu’nun kaplanı Süper Lig’de

Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselişi, sadece bir sportif başarı değil; bir şehrin yıllara yayılan sabrının aynı anda karşılık bulmasıdır. Sevinç büyüktür ama bu şehirde sevinç bile derindir; sessiz, köklü ve içten.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı, bu başarının yalnızca sahada kazanılmadığını da ortaya koydu. Çorum’un hikâyesi artık bir şehir anlatısı değil, ülke gündeminde karşılığı olan bir gerçektir.

Çorum’u anlamak için bugüne bakmak yetmez. Hititlerin başkentliğini yapmış bir şehirden söz ediyoruz. Devlet kurmanın, düzen inşa etmenin ve üretmenin ağır bir anlam taşıdığı topraklardan… Bugün sahaya yansıyan ruh da tam olarak buradan besleniyor.

Bu yüzden Çorum’da başarı tesadüf değildir.

Şehrin bugünü de aynı çizginin devamıdır. Organize sanayi bölgeleri, savunma sanayine uzanan üretim kapasitesi, makine ve gıda sektörü… Gösteriş yoktur ama sürekli bir emek vardır. Çorum konuşmaz; üretir.

Leblebi bu şehirde sadece bir ürün değil, bir kimliktir. İskilip dolması ise geçmişi bugüne bağlayan bir kültür hafızasıdır. Her detay, bu şehrin süreklilik duygusunu taşır.

Futbol da bu yapının dışında kalmadı.

Onursal Başkan Muhsin Dere, Savaş Balçık ve Baran Korkmazoğlu’nun ortaya koyduğu vizyon; sahadaki emekle birleşince sadece bir takım değil, bir şehir ruhu ortaya çıktı. Sezon boyunca hissedilen en güçlü şey buydu: birlikte yürüyen bir şehir.

Sahada ter döken futbolcuların her biri, bu başarının görünmeyen kahramanı oldu. Formayı giyen herkes, bu hikâyenin bir parçası değil; doğrudan taşıyıcısıydı.

Tribünler ise bu yolculuğun seyircisi değil, ortağıydı. Skor değişti ama destek değişmedi. Bağ kopmadı, hikâye yarım kalmadı.

Konya’daki final süreci ise sadece bir organizasyon değil, şehirlerin aynı sahada buluşabildiğini gösteren güçlü bir tabloydu. Ev sahipliği yapan Konya’ya, tribünlerdeki izleyicilere ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür etmek gerekir. Futbol, bir kez daha birleştirdi.

Bugün gelinen nokta nettir:

Çorum Süper Lig’dedir.

Ama asıl hikâye şimdi başlıyor.

Çünkü bu şehir oraya gelmek için değil, orada kalmak için yürüdü.

Ve bu hikâyenin kapanış cümlesi değişmez:

Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz..

Sevgiyle Kalın…