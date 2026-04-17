Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Kahraman Minnet, “Her il bir ses, her ses bir güç” sloganıyla çıktığı Türkiye turunda önceki gün de Çorum’a geldi. Bir dizi ziyaretlerde bulunan Minnet, hakem ve gözlemcilerle de bir toplantı gerçekleştirdi. Minnet’in Çorum ziyareti, özellikle son yıllarda büyük bir çöküş içerisinde olan Çorum hakem camiasının geldiği içler acısı durumu gözler önüne serdi.

Dernek seçimleri nedeniyle bölünen camiada bir türlü birliktelik sağlanamaması, Genel Başkan Kahraman Minnet’in Çorum ziyaretinde fiyaskoya dönüşerek tavan yaptı. Minnet’in gelişi üzerine, hakem ve gözlemcilerin sorunlarının görüşüleceği toplantı organize edildi. Ancak, toplantı salonu boş kaldı. Toplantıya katılan hakem ve gözlemci sayısı 15’i bile bulmazken, Genel Başkan Minnet de durum karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

TFFHGD Çorum Şubesi Başkanı Gökhan Yumlu ile İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk arasındaki soğukluk toplantıya da sirayet etti. Buyruk’un dernek yönetiminin pasif kaldığına dair eleştirileri gerilime neden olurken, Kahraman Minnet’in gerilimi sonlandırmak için yaptığı birliktelik vurgusu daha şimdiden havada kalmış gibi görünüyor. Aslında, Genel Başkan Kahraman Minnet’in Çorum’a eli boş gelmesi bile Genel Merkezin Çorum’u çantada keklik gördüğünün bir göstergesi.

Velhasıl, özellikle son yıllarda büyük bir prestij kaybı yaşayan ve önemli değerlerini yitiren Çorum hakemliği dibe vurmuş durumda. Profesyonel liglerde Çorum’dan hakem olmaması, bugüne kadar yaşanan kısır çekişmelerin verdiği zararın sadece görünen kısmı. Daha üzücü olanı ise, gelecek vadeden gencecik hakemler olmasına rağmen, onlara yol gösterecek, ağabeylik yapacak büyüklerin kendi istikballerinin peşine düşüp “ben”lik davası gütmeleri ve “benden sonrası tufan” zihniyetinde hareket etmeleri.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın hakem camiasındaki küskünlükleri bitirmek ve camiayı yeniden ayağa kaldıracak birlikteliğin sağlanması için girişimlerde bulunduğuna şahit olduk. Ama bu şehrin sporunun en tepesindekilerin böyle bir dertlerinin olduğunu ne gördük, ne de duyduk.

Eğer, kişisel menfaat çatışmalarına bir son verilmez, büyükler ellerini taşın altına koymazsa Çorum hakemliğini daha zor günler bekliyor. Bilin istedim.