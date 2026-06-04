Ömer Hayyam, İranlı astronom, bilim adamı, şair, bilgin ve filozoftur.

Asıl adı Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam' dır.

Babası Çadırcı olduğu için çadırcı anlamına gelen Hayyam soyadını almıştır. Hayyam, Nişabur doğumludur. Yaşadığı dönemin ünlü veziri Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah’ın arkadaşıdır.

İstanbul’da Ömer Hayyam’ı andığım bir “Şiir ve Müzik” gecesinde Rubainin Babası üstadımı şöyle tasvir etmiştim

Ömer Hayyam rubaiye can vermiş yaşıyor,

Güzel sözleriyle çağları aşmış taşıyor,

Bir ömürde bin yıl yaşamış gibi Hayyam,

Hikmetle, felsefeyle hayatı anlatıyor… (Mehmet Özata)

Beni özene bezene yaratan kim? Sen!

Ne yapacağımı da yazmışsın önceden!

Demek ki, günahı da işleten sensin bana,

Öyleyse nedir o cennet, cehennem ? (Ömer Hayyam)

Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş!

Bırak onu bunu da, gönlünü hoş tut, hoş,

Şu durmadan kurulup dağılan evrende,

Bir nefestir alacağın, o da boştur, boş… (Ömer Hayyam)

Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok,

Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok,

Sabahlar, akşamlar, sevinçler tasalar yok,

Ben düşündükçe var dünya, ben yok, o da yok…(Ömer Hayyam)

Dünyayı güzellerle bezersin Tanrım,

Sonra da bakmayı men edersin Tanrım,

Yani ki dolu bir kadehi verirsin elime,

Hem yan tut, hem de dökme dersin Tanrım (Ömer Hayyam)

HAYYAM BAADDİN FIKRALARI !

1—Anzaklar, Çanakkale savaşlarında ölen hiç görmedikleri dedeleri için her sene ta Avustralya’dan, Yeni Zelenda’dan Çanakkale’ye gelirken, bizimkiler dünyanın tanıdığı ve takdir ettiği Atatürk’e hakaret ediyorlar. “İşte kültür farkı”

2—Libya’lılar aslen Berberi, Mısır’lılar Kıpti, Cezayir’liler Tuareg, Filistin’liler Girit asıllı, Lübnan’lılar Fenike’li, Suriye’liler Süryani, Irak’lılar Akat asıllı.. Arap işgalleri sonucu bütün milletler Araplaştı, o zengin kültürleri yok oldu.

Ve hepsi de yüzyıllardır perişan bir halde yaşam sürüyorlar. Arapların asimile edemediği Türk’ler de maalesef aynı sona doğru ilerliyorlar.

3--Cuma namazında Müftü, “ Kim camiyi ve namazı bırakırsa cennette eşiyle buluşamaz” diyor. Ertesi gün camiye bir cemaat geliyor.

4- Rusya’ya gitmek için Sputnik, Çin’e gitmek için Sinovac, Avrupa’ya gitmek için Biontec, İngiltere’ye gitmek için Astra Zeneca aşısı yaptırmak lazım.

Türkiye’ye girebilmek için ise parmak arası terlik yeterli.

5-- Kadın bir yoldaştır, aldatmayın. Kadın bir ışıktır, söndürmeyin. Kadın bir umuttur, yok etmeyin. Kadın bir annedir, öldürmeyin.

6-- Lozan anlaşmasından sonra işgal kuvvetlerinin generalleri Türk askerini ve Türk sancağını selamlayarak İstanbul’u terk ediyorlar. İngiliz’lere Türk sancağını selamlatan kişinin adıdır Mustafa Kemal Atatürk.