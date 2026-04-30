Güzel sözleri çok severim. Milyonlarca senedir insanların yaşamında, düşünce ufkunda şekillenmiş, önce nakille, sonra yazıyla bizlere kadar gelmiş inci taneleridir güzel sözler.
1-Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine…( Nazım Hikmet)
2-Tarih okumak insanları bilge, şiir esprili, matematik zeki, felsefe derin düşünceli, ahlak ciddi yapar. (F. Bacon)
3-Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktır. (Foster Wood)
4-Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı, erkek karısını daha çok sevmeli fakat anlamaya çalışmamalıdır. (Oscar Wilde)
5-Bir ulusu yıkmak için atom bombasına veya uzun menzilli füzeye gerek yoktur. Eğitimin kalitesini düşürmeniz yeterlidir. (Atatürk)
6-Paranın değerini öğrenmek isterseniz borç almaya çalışın.
7-En tehlikeli insanlar büyük makamlara gelmiş küçük insanlardır.
8-Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim, kocası ölene dul derler.
Evladı ölene bir şey demezler, çünkü o acıyı isimlendiremezler.
9-Öylesine yokluk, kıtlık ve savaş döneminde bile Atatürk’ün hiç yurt dışına gitmediğini biliyor muydunuz? Krallar, Şahlar, Başbakanlar, devlet başkanları hep ayağına gelirdi.
10-Türk ol, Kürt ol, Laz ol, Çerkez ol, ne olursan ol, vatan haini olma!
11-Bu dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun, Bilmeyen ne bilsin bizi,
Bilenlere selam olsun (Yunus Emre)
12-Sular hep aktı geçti, / Kurudu vakti geçti, / Nice Şah Nice Sultan tahtı bıraktı geçti / Dünya bir penceredir/ Her gelen baktı geçti. (Yunus Emre)
13-Karacaoğlan der ki bakın olana, / Ömrümün yarısı gitti talana,
/ Sual eylen bizden evvel gelene, / Kim var idi biz burada yoğ iken?
14-Ben Adem’den evvel çok geldim gittim,
Yağmur olup yağdım, ot olup bittim,
Bülbül olup Firdevs bağında öttüm,
Bir zaman gül için hârâ düş oldum…(Esrar Dede / Merzifon’lu Sıtkı Baba)
15-Vardım ileriye, döndüm geriye,
Ben de şaştım sarındığım deriye,
Kendime rastladım varsam nereye,
Evvel, ahir, sonlu sonsuz benimdir…(Sefil Selimi)
16-Hep O’dur, var olan da, yok olan da
O’dur kaynağı, acının da kıvancın da
Yok görecek göz sende, yoksa görürdün
Baştan ayağa O var senin varlığında …(Mevlana)
17-Daha Allah ile cihan yok iken,
Biz anı var edip ilan eyledik,
Hak’ka layık hiçbir mekan yok iken
Hanemize aldık, mihman eyledik..(Mihman= misafir) HARABİ)
18-Sanma bu sözleri her insan anlar
Kuş dilidir bunu Süleyman anlar,
Bu sırrı müphemi arifan anlar,
Çünkü cahillerden pinhan eyledik..(Pinhan=gizlemek)
19-Bizleri yarattın anladık seni,
Yerlerde, göklerde aradık seni
Allah’ın evi gönüldür dediler,
Gönüller yaparak yaşadık seni…