Güzel sözleri çok severim. Milyonlarca senedir insanların yaşamında, düşünce ufkunda şekillenmiş, önce nakille, sonra yazıyla bizlere kadar gelmiş inci taneleridir güzel sözler.

1-Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine…( Nazım Hikmet)

2-Tarih okumak insanları bilge, şiir esprili, matematik zeki, felsefe derin düşünceli, ahlak ciddi yapar. (F. Bacon)

3-Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktır. (Foster Wood)

4-Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı, erkek karısını daha çok sevmeli fakat anlamaya çalışmamalıdır. (Oscar Wilde)

5-Bir ulusu yıkmak için atom bombasına veya uzun menzilli füzeye gerek yoktur. Eğitimin kalitesini düşürmeniz yeterlidir. (Atatürk)

6-Paranın değerini öğrenmek isterseniz borç almaya çalışın.

7-En tehlikeli insanlar büyük makamlara gelmiş küçük insanlardır.

8-Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim, kocası ölene dul derler.

Evladı ölene bir şey demezler, çünkü o acıyı isimlendiremezler.

9-Öylesine yokluk, kıtlık ve savaş döneminde bile Atatürk’ün hiç yurt dışına gitmediğini biliyor muydunuz? Krallar, Şahlar, Başbakanlar, devlet başkanları hep ayağına gelirdi.

10-Türk ol, Kürt ol, Laz ol, Çerkez ol, ne olursan ol, vatan haini olma!

11-Bu dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun, Bilmeyen ne bilsin bizi,

Bilenlere selam olsun (Yunus Emre)

12-Sular hep aktı geçti, / Kurudu vakti geçti, / Nice Şah Nice Sultan tahtı bıraktı geçti / Dünya bir penceredir/ Her gelen baktı geçti. (Yunus Emre)

13-Karacaoğlan der ki bakın olana, / Ömrümün yarısı gitti talana,

/ Sual eylen bizden evvel gelene, / Kim var idi biz burada yoğ iken?

14-Ben Adem’den evvel çok geldim gittim,

Yağmur olup yağdım, ot olup bittim,

Bülbül olup Firdevs bağında öttüm,

Bir zaman gül için hârâ düş oldum…(Esrar Dede / Merzifon’lu Sıtkı Baba)

15-Vardım ileriye, döndüm geriye,

Ben de şaştım sarındığım deriye,

Kendime rastladım varsam nereye,

Evvel, ahir, sonlu sonsuz benimdir…(Sefil Selimi)

16-Hep O’dur, var olan da, yok olan da

O’dur kaynağı, acının da kıvancın da

Yok görecek göz sende, yoksa görürdün

Baştan ayağa O var senin varlığında …(Mevlana)

17-Daha Allah ile cihan yok iken,

Biz anı var edip ilan eyledik,

Hak’ka layık hiçbir mekan yok iken

Hanemize aldık, mihman eyledik..(Mihman= misafir) HARABİ)

18-Sanma bu sözleri her insan anlar

Kuş dilidir bunu Süleyman anlar,

Bu sırrı müphemi arifan anlar,

Çünkü cahillerden pinhan eyledik..(Pinhan=gizlemek)

19-Bizleri yarattın anladık seni,

Yerlerde, göklerde aradık seni

Allah’ın evi gönüldür dediler,

Gönüller yaparak yaşadık seni…