Derman arardım derdime derdim bana derman imiş,

Burhan arardım aslıma aslım bana burhan imiş,

Sağı solu gözler idim dost yüzünü görsem deyü

Ben taşrada arar idim ol can içimde can imiş…

Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı,

Ben beni terk eyledim, bildim ki ağyar kalmadı

Cümle eşyada görürdüm har var gülzar yok,

Hep gülistan oldu alem şimdi hiç har kalmadı…

ANTALYA MÜZESİNDE BİR LAHİT YAZISI

Duvarda yazan söz M.S. 65 yılında vefat eden filozof Seneca’ya aittir.

1-Para ile alınan sadakat daha fazla para ile satılır.

2-Başlayan her şey biter.

3-Büyük bir servet büyük bir köleliktir.

4-Ölüm bazan ceza, bazan bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur.

5-Yeryüzünde gün ışığına layık olmayan nice insanlar vardır ama güneş her gün yeniden doğar.

6-Hayatı komedi sananlar son espriyi iyice düşünsünler.

7-Yaşıyorsak hâlâ umut var demektir.

8-Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir.

9-Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, yaşamın anlamını kaybetmek.

10-Unutmazsan senin, affetmezsen onun canı yanacaktır. Unutma, affetmek ve unutmak sadece iyi insanların intikamıdır.

11-Ey hayat senin bu kadar önemli tutulman ölüm sayesindedir.

12-Hafif acılar konuşulabilir ama derin acılar dilsizdir.

13-Ölüm her şeyi eşit kılar.

*

Bir başka alemden gelmiş Tesla ışık saçarak,

Mucize icatlar yapmış dünyayı aydınlatarak,

Bir başka karma, bir başka deha mucize adam,

Işıklarla dans etmiş sonra uçmuş kanatlanarak…(Mehmet Özata)

Ger aslımı sorarsan ben bir niyazım

Basir ilmi denen yerden gelirim,

Bir katre idim, şimdi han oldum,

Arştaki kandilden, nurdan gelirim…(Nesimi)

Ne zaman Nesimi aklıma gelse,

Yüzülmüş tenine deri olurum,

Hallaç gibi çıkıp”Enel Hak” dese,

Aklımı şaşırıp deli olurum…(Mehmet Özata)

Dün gece üstadıma sordum kaç kez,

Bana bu dünyanın sırrını söyle tez,

Cevap verdi üstadım gülerek,

Bu sır bilinir ancak söylenemez…(Mevlana)

Aşıkınam nasıl ayık kalayım?

Doldur aşk şarabını gönül testime,

Sen İran ol, ben de Şah’ın olayım,

Varsın Sultan Selim gelsin üstüme..(Cemal Safi)