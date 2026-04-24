Merak ve şüphe aklın en sivri noktasıdır.” derler. Çok doğrudur.

Hiçbir şeyi sorgulamadan, her şeye inanan akıl sahibi dünyadan habersiz dağdaki bitkiler gibi yaşamını sürdürür.

Gerçek bir halk ozanı ve halk bilgesi olan Karacaoğlan’ın (1606-1679) felsefe ve hikmet içeren şu muhteşem sözlerini bir düşünün lutfen.

Karacaoğlan der ki, bakın olana, / Ömrümün yarısı gitti talana,

Sual eylen bizden evvel gelene, / Kim var imiş, biz burada yoğ iken?

Karacaoğlan eğitilmiş akla sahip olduğu için kendisinden önce oralarda yaşamış insanları merak ederek soruyor, sorguluyor.

Kadıköy Halis Kurtça Kültür Merkezinde Aydınlanma Vakfının yıllardır yaptığı konferansları takip ederim. Bir konferansta konuşmacı profesör yaklaşık üç saat kader hakkında konuştu ve yaşadığımız her şeyi kadere bağladı.

Yönetmen “kader konusunda katkıda bulunmak isteyen var mı?” diye bir soru yöneltince, ben,” kader konusunda hocama katılmıyorum” diyerek kaderle ilgili yazdığım şu dörtlüğümü okudum.

Hayatı geç kavradım, olanı kader sandım,

Olmayanla savaştım tekâmülde zorlandım,

Kader alında değil akılda şifrelenmiş,

Ömrüm hazana erdi, yaşadıkça anladım…(Mehmet Özata)

Yaklaşık 250 kişilik salonda ayakta alkışlandım. Yönetmen “ Bizim üç saatte anlattığımızı Mehmet hocam bir dörtlükte dile getirdi” diyerek bana teşekkür etti.

Allah fındık verir ama kırmaya karışmaz. Hayatta başımıza gelenlerin %10’u belki kader ama, % 90’ı karşılaştığımız olaylara ve insanlara verdiğimiz tepkiden oluşur.

Hayatta başımıza gelenlerin hepsi bizim aklımızla yaptığımız kendi tercihlerimizdir.

Yaklaşık 30 senedir memleketim olan Osmancık’ın Osmancık Haber gazetesinde, yaklaşık 25 senedir de Çorum Haber gazetesinde tarih, felsefe, şiir, edebiyat, müzik ve spor konularında köşe yazıları yazıyorum.

Okuduklarımı, bildiklerimi ve öğrendiklerimi okurlarımla paylaşıyorum. Yayınlanmış bir şiir kitabım ve bir de rubai kitabım var.

Emekli olduktan sonra haftada bir kitap okumaya başladım. Serik lisesinde çalışırken arkadaş olduğum Serik Ağır Ceza Reisi Gökhan Livanelioğlu’nun yeğeni Zülfü Livaneli’nin 7-8 kitabını okudum. Bayan yazarlarımızdan Ayşe Kulin’in kitaplarını da severek okurum. Ayşe Kulin’in “Benim Adım Aylin” adlı ilk kitabında Aylin’in babası Akseki’li aydın bir insanmış.

İnsan yaşlandıkça kitapların değerini çok daha iyi anlıyor. Serik’li öğrencilerime, yaşlanmadan bu orta yaşlarında bol bol kitap okumalarını öneriyorum.

Sizler için geçen hafta Türkiye’de en çok satan kitapların listesini çıkardım.

HÜRRİYET KİTAPSANAT ‘TAN ÇOK SATAN KİTAPLAR LİSTESİ

1—Gazi Mustafa Kemal Atatürk- İlber Ortaylı- Kronik Kitap

2—Kırlangıç çığlığı- Ahmet Ümit- Everest yayınları

3---Saklı Seçilmişler – Soner Yalçın- Kırmızı Kedi yayınları

4---Olağanüstü Bir Gece- Stephan Zweig- İş Kültür yayınları

5---İkigai- Japon’ların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı- Hector Garcia- İndigo

Biliyorsunuz, Ramazan Kara (Ramazan’a Dalai Lama diye takılırım.) adlı sevgili öğrencimiz iki senedir Serik’li öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızı bir araya getirerek herkesin mutlu olmasını sağlıyor.

Bu sene de, Serik Halkın Sesi gazetesinin sahibi sevgili öğrencimiz Ali Mutaf bizleri 20 /22 Ocak 2027 Nisan tarihlerinde Manavgat Süral otelde toplantıya davet ediyor.

Serik’in en hayırsever ve en mübarek insanı rahmetli Süleyman Süral kardeşimizin ve muhterem eşi rahmetli Fransızca öğretmeni sevgili arkadaşımız Gülsün Süral’in Manavgat’taki Süral Saray otellerinde toplanacağız.