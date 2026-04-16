Güzel sözleri çok severim. Milyonlarca senedir insanların yaşamında düşünce ufkunda şekillenmiş, önce nakille, sonra yazıyla bizlere kadar gelmiş inci taneleridir güzel sözler. Seçilmiş güzel sözleri sizlerin de beğeneceğinizi umarak paylaşıyorum.

1--Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine. (Nâzım Hikmet)

2--Tarih okumak insanları bilge, şiir esprili, matematik zeki, felsefe derin düşünceli, ahlak ciddi yapar. (F.Bacon))

3--Evlilikte başarı, yalnız aranan kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. (Foster Wood)

4--Kadın kocasını daha az sevmeli, fakat daha çok anlamalı, erkek, karısını daha çok sevmeli, fakat anlamaya çalışmamalıdır. (Oscar Wilde)

5--Bir ulusu yıkmak için atom bombasına veya uzun menzilli füzeye gerek yoktur. Eğitimin kalitesini düşürmeniz yeterlidir.” (M. Kemal Atatürk)

6--Paranın değerini öğrenmek isterseniz borç almaya çalışın.

7--En tehlikeli insanlar, büyük makamlara gelmiş küçük insanlardır.

8--Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim, kocası ölene dul derler. Evladı ölene bir şey demezler, çünkü o acıyı isimlendiremezler.

9--Öylesine yokluk, kıtlık, savaş döneminde bile Atatürk’ün hiç yurt dışına gitmediğini biliyor muydunuz?

Krallar, Şahlar, Başbakanlar, Devlet Başkanları hep ayağına gelirdi.

10-Türk ol, Kürt ol, Laz ol, Çerkez ol; ne olursan ol, vatan haini olma.

11- Bu dünyadan gider olduk, / Kalanlara selam olsun,

Bilmeyen ne bilsin bizi / Bilenlere selam olsun… (Yunus Emre)

12- Sular hep aktı geçti / Kurudu vakti geçti, / Nice Şah, nice Sultan tahtı bıraktı geçti. / Dünya bir penceredir / Her gelen baktı geçti… (Yunus Emre)

13- Karacaoğlan der ki, bakın olana / Ömrümün yarısı gitti talana,

Sual eylen bizden evvel gelene / Kim var imiş biz burada yoğ iken?

14- Ben Adem’den evvel çok geldim gittim / Yağmur olup yağdım, ot olup bittim,

Bülbül olup Firdevs bağında öttüm, / Bir zaman gül için hârâ düş oldum…

(Esrar Dede / Merzifon’lu Sıtkı Baba)

15-Vardım ileriye döndüm geriye, / Ben de şaştım sarındığım deriye,

Kendime rastladım varsam nereye/ Evvel, âhir, sonlu, sonsuz benimdir.(Sefil Selimi)

16- Hep O’dur, var olan da, yok olan da / O’dur kaynağı acının da, kıvancın da,

Yok görecek göz sen de yoksa görürdün / Baştan ayağa O var senin varlığında... (Mevlana)

17-Daha Allah ile cihan yok iken

Biz anı var edip ilan eyledik,

Hakk’a layık hiçbir mekân yok iken

Hanemize aldık mihman eyledik.. (Mihman= Misafir) (Harâbi)

18- Sanma bu sözleri her insan anlar

Kuş dilidir bunu Süleyman anlar,

Bu sırr-ı müphemi arifan anlar

Çünkü cahillerden pinhan eyledik… (Pinhan= Gizlemek, saklamak) (Harâbi)

19- Bizleri yarattın anladık seni

Yerlerde göklerde aradık seni,

Allah’ın evi gönüldür dediler,

Gönüller yaparak yaşadık seni…(Mehmet Özata)

20- Ölürken adam Azrail’e sormuş. “Ölüm anında melek olarak sen geliyorsun da neden doğum anında hiç melek yok?” Azrail cevap vermiş: “Annen var ya…”

Bu hafta Facebook’ta yazdığım bir dörtlükle sizlere veda ediyorum:

Tohum toprağa düşmüş güneşle sevdalanmış,

Yağmurla gebe kalmış, hemen karnı çatlamış,

Hava, su, tohum, toprak ezelden sevdalılar,

Hikmetle aşermiş mucize tabiatı yaratmış…