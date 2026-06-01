1--- “Sokrates Kendini Tanı” diyor, Buddha “Kendini Sev” diyor, Buddha

daha haklı, Çünkü kendini sevmezsen tanıyamasın da…(OSHO)

2--- “Hadi sen şimdi su olduğunu düşün ve kendini su gibi hisset… Su gibi özel, su gibi güzel, su gibi berrak, su gibi yararlı… Su gibi hayat kaynağı ve su gibi bitmez, tükenmez olduğunu hatırla… Ama su gibi bitmez tükenmez olduğunu hatırla… Ama yine su gibi bir küçük bardağın içine sığdır ki kendini, girebilmeyi öğren insanların damarlarına, hayat ver, vazgeçilmez ol! (Mevlana)

3--- Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur, o gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bu felsefe değildir,

Bu fiziktir, (Albert Einstein)

4--- Gerçeği günlük hayatın sıradan ayrıntılarında değil, hayatın kendi özünde ara! (Tolstoy)

5---. Tanrıyı bilmek istiyorsan, bir kelebeğin bir yıl ve binlerce kilometrenin ardından aynı ağaca dönüşünü izle. (Jonathan L. Huie)

6--- Ne kadar çok bilirseniz o kadar az ihtiyacınız olur. (Aborjin Atasözü)

7-- Her zaman doğru olanı yapın. Bu bazılarını memnun edecek, diğerlerini şaşırtacaktır. (Mark Twain)

8---Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini şaşırmayasın. (Mevlana)

9---Bilgi domatesin meyve olduğunu bilmektir. Bilgelik ise onu meyve salatasının içine koymamaktır (Miles Kington)

10—Bilginin başlangıcı anlamadığımız bir şeyi keşfetmektir. (Frank Herbert)

11—Ruhu aydınlatan kelimeler mücevherlerden daha değerlidir.

(Hazrat İnayet khan)

12---Bir bilge gibi düşün, ama insanların dilinden konuş. (William Butler)

13---Cehennem ehlinin suçu seks ve alkol, cennet ehlinin ödülü de seks ve alkoldür. Geleceğin insanları basitliğimize gülecekler.

Ger aslımı sorarsan ben bir niyazım,

Basir ilmi denen yerden gelirim,

Bir katre idim şimdi han oldum,

Arştaki kandilden nurdan gelirim..(Nesimi)

Ne zaman Nesimi aklıma gelse,

Yüzülmüş tenine deri olurum,

Hallaç gibi çıkıp “Enel Hak” dese,

Aklımı şaşırıp deli olurum… (Mehmet Özata)

Aşıkınam nasıl ayık kalayım?

Doldur aşk şarabını gönül testime,

Sen İran ol, ben de Şah’ın olayım,

Varsın Sultan Selim gelsin üstüme… (Cemal Safi)

Her şey kanar, tek balık kanmaz sunan,

Gün uzar eğer rızkın bulmazsa can,

Olgun adamın halinden anlar mı ki ham?

Söz uzar, kesmek gerekir vesselam…(Mevlana)

Ömer Hayyam Rubaiye can vermiş yaşıyor,

Hikmetli sözleriyle çağları aşmış, taşıyor,

Bir ömürde bin yıl yaşamış gibi Hayyam,

Hayata hikmet katıp felsefeyle anlatıyor…