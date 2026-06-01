*** Tarih ve kültür zenginliklerinde, sanayileşmede, ihracatta Türkiye’nin süper ligine adını yazdıran, “huzur kenti” ve “gastronomi kenti” olma yolunda kapıları zorlayan Çorum, Arca Çorum Futbol Kulübü ile 59 yıllık bir hayali gerçekleştirip futbolda Süper Lig’e çıktı. Tam 1 milyon 328 bin Çorumlu ve Çorum dostları yanında, Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca sporsever, Anadolu’nun başarısı olarak gördüğü için “Çorum adına” seviniyor. Ben ise, şahsen sevinçten uçuyorum.

*** Ama, zafer sarhoşluğundan bir an önce sıyrılmak zorundayız. Zira, bu aşamada herkese, ama herkese büyük görevler düşüyor. Hep birlikte, Çorum’a yakışan imajı doğru tespit etme ve bu doğrultuda organize olma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu işte, gerçekten ülke çapında saygı uyandırmak, Çorum’a prestij kazandırmak da var, agresif, hırçın taraftarı, hoşgörüsüz halkı ile “sevimsiz” ve “lanetli” bir deplasman kenti olarak belleklere kazınmak da.

*** Tribünlerde muhteşem taraftarımızla, sahada, centilmence futbolunu oynayan, terinin son damlasına kadar mücadele eden “dirençli” takımımızla tüm sporseverlerin kalplerini fethedelim, bu ülkenin en güçlü takımlarını Çorum’dan, gönüllerini kazanmış olarak, ama “puansız” uğurlayalım. Çorum’a gelen konuk takım yönetici, futbolcu ve taraftarları, “Puan alamadık, ama Çorum’da dostluk, sevgi, saygı gördük, helal olsun.” diye dönsünler.

*** Çorum zaten, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması “Kadeş” dolayısıyla, “barış kenti” unvanını hak eden kentlerin başında gelir. Kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının da anavatanıdır. Anadolu insanının en karakteristik özelliği olan “konukseverlik” ise Çorumlu’da en somut örneğine ulaşmıştır. Geriye, Çorum’un ve Çorumlu’nun gerçek değerlerinin yıpratılmasına, bozulmasına fırsat verilmemesi kalmaktadır.

*** Arca Çorum FK’nın Süper Lig’de kalıcı olması, dahası, başarılarını Avrupa’ya taşıması, “deplasman kenti” olarak iyi bir imaj yakalaması ile de doğru orantılıdır.

*** “Süper Ligi istiyorum” diye kampanya başlatmıştık, Çorumlular da inandılar, güvendiler; Hitit Kartalları ise üzerlerindeki ataleti atıp gerçek güçlerini oraya koyarak Süper Lig hedefini yakaladılar. Şimdi Çorum’un hedefi “Barışın ve sevginin kenti, konukseverliğin anayurdu” imajını perçinlemek olmalı. Bu konu üzerinde fikir egzersizlerimizi hep birlikte sürdürelim.