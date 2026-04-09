________________KENT NOTLARI__________________

Yarın 10 Nisan 2026…

Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 181. yıldönümü.

Sevgili eşim Hülya ile benim de tam 50. evlenme yıldönümümüz.

Yıllarca, “Polis balolarında kutlamak suretiyle evlilik yıldönümümüzü bedavaya getirdim” diye espri yaptım.

Gerçekten, eskiden cumhuriyet baloları, polis baloları, 30 Ağustos baloları yapılırdı.

Tam yarım asır -bilinen deyimle- bir yastığa baş koymak…

Karşılıklı saygıyla, sevgiyle…

Kimi zaman acıları, sıkıntıları, hüzünleri, kimi zaman da sevinçleri, mutlulukları, coşkuları paylaşarak…

Ama daima, nezaketle, zarafetle, anlayışla…

*

10 Nisan 1976…

Ben, Çorum Gazetesi Genel Yayın Müdürü, TRT ve Hürriyet Haber Ajansı Muhabiriyim. Aynı zamanda Maden-İş Sendikası’nın yayın organı Ocak Gazetesi’ni çıkarıyorum.

Hülya Kerman, Türk Ticaret Bankası’nda çalışıyor.

Hülya, patronum, üstadım, merhum Aydın Kalelioğlu’nun akrabası.

Aydın Abi tanıştırdı bizi. Anlaştık, birbirimize “evet” dedik.

Nikâhımız ve düğünümüz Seydimoğlu Düğün Salonu’nda yapıldı. Nikâh şahitlerimiz, dönemin Çorum Valisi Adil Aktan ile Türk Ticaret Bankası Müdürü Dündar Gülöksüz idi.

İlk oturduğumuz ev Bahçelievler’de Oba Apartmanı.

Bahabey Caddesi’ndeki Solmaz Apartmanı’nda şimdi oturduğumuz evimizi, -tipik bir orta direk çift olarak- 1990 yılında “konut kooperatifi” yoluyla edindik.

Mazbut bir aile yaşamımız oldu. Ama, Çorum’un sosyal ve kültürel yaşamına bütün varlığımızla katılmaktan da hiç geri durmadık.

Ben Atatürk ilkelerine kopmaz bağlarla bağlı bir gazeteciydim,16 yıl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptım. Eşim Hülya, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çorum Şubesi’nin Kurucu Başkanı’ydı. Bu görevi 11 yıl sürdürdü. Bir de, geçen yıl kaybettiğimiz sevgili arkadaşımız Hatice Hamoğlu, Özel Eğitime Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Başkanı’ydı. O kadar çok sosyal-kültürel etkinliğe, gecelere imza attık ki, saymakla bitiremem.

O yüzden, gazeteci olarak Çorum için yapmaya çalıştıklarım bir yana, bu kentin sosyal-kültürel-sanatsal yaşamına katkılarımızı düşününce, bu ömrü boşa geçirmediğimize hükmediyorum ve müsterih oluyorum.

*

Oğlum Onur 1977, kızım Zeynep 1982 doğumlu.

Onur’un iki oğlu, Zeynep’in bir oğlu, bir kızı var.

Damadımla, gelinimle, torunlarımla, dahası dünürlerimizle sevgi dolu bir aile ortamını paylaşıyoruz.

Yeni kuşaklarda sıkça rastladığımız “kısa sürede boşanma” gerçeği karşısında, bunun özellikle altını çizmek istedim.

Aile kurumu, günümüzde gerçekten çok yıpranmış durumda. Birbirine her fırsatta “aşkım” diye hitap eden gençlerimiz, ne yazık ki “tahammülsüz” oluyorlar ve en küçük sıkıntıda köprüleri atıyorlar.

Geçimsizlikte, ekonomik sıkıntıların payı da çok büyük elbette.

Başta, gençler evlenemiyor.

İkincisi, çok iyi bir pozisyona sahip değillerse, karı-koca çalışsalar da geçinemiyorlar.

Geçim sıkıntısı demek, sürekli stres, gerginlik, kavga demek…

Bir de bu gençlerden 3 çocuk, 4 çocuk, 5 çocuk istemez miyiz?

Toplumsal barışa, kardeşliğe, hoşgörüye ihtiyacımız var derken, fırsat eşitliğini, gelir dağılımında adaleti, iş-aş olanağını kastediyoruz hiç kuşkusuz.

Yani, demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü, insan haklarına saygıyı…

Yani medeniyeti…

Medenileşme yerine magandalaşmayı tercih eden bir toplum haline gelmişsek, bu nasıl olacak peki?

*

Hayatım mücadele ile geçti. Çok sıkıntılar, acılar yaşadım.

Bu fırtınalı hayatta, yine de başta ruh sağlığımı koruyabilmişsem ve yaşadığım sağlık sorunlarının üstesinden gelmeyi başarabilmişsem, bunu evimdeki huzura borçlu olduğumu düşünürüm.

Genç kuşaklara da, daha anlayışlı, daha hoşgörülü ve daha sabırlı olmak suretiyle evlerinde huzur ortamını sağlamalarını ve korumalarını salık veririm.

Ellinci yılımızda sevgili eşime bu duygularımı armağan ediyorum.

Her şey için teşekkürler Hülya.

Yolyapar Ailesi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Hülya-Mehmet Yolyapar çiftinin evinde…(Ön sırada) Recep-Sema Yolyapar, Hülya-Mehmet Yolyapar, (arkada orta sıra) Onur’un oğulları Atlas ve Hazar Yolyapar, yeğen Kemal’in kızı Doğa Yolyapar, Zeynep’in kızı Eylül Ergüder, Demet’in kızı İpek Öztürk, (arka sıra) Zeynep’in oğlu Ege Ergüder, Pınar - Onur Yolyapar çifti, Zeynep-Alper Ergüder çifti, Kemal-Gözde Yolyapar çifti, Nilgün Yolyapar Uslu, kızı Aslı Uslu, Recep’in kızı Demet Yolyapar Öztürk.