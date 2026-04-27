Halil Özçelebi arşivinden 12 Temmuz 1962 tarihi düşülmüş bir fotoğraf…

Altında, “Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Meliha Berksoy, Meliha Gözendor, Tomris Oğuzalp, Yalın Tolga, Rejisör Ahmet Evintan, Genel Sekreter Orhan Kuranel, Vali H. Basri Kurdoğlu, Vahit Benderli, Aydın Kalelioğlu, Hamit Duran ve Kültür Salonu Mimarı Prof.Dr. Turan Ilgaz, Kültür Salonu inşaatı önünde…” ibaresi yer alıyor.

Sevgili Ali Alakoç, Kültür Salonu’nun geçmişine ait fotoğrafları gönderirken, özellikle bu fotoğrafla ilgili benim ekleyebileceğim şeyler olacağına inandığını söyledi.

*

Biz ortaokula başladığımızda Çorum’da ayrı bir ortaokul yoktu, Çorum Lisesi Orta Kısmı vardı. Biz liseye geçtikten daha sonra Eti Ortaokulu açıldı.

Ortaokul ve lise yıllarımız boyunca, okulun arkasında yavaş yavaş ilerleyen Kültür Salonu inşaatının da canlı tanığıyız.

1960’lı yılların ortalarında amatör olarak tiyatro oyunlarında oynarken, “Ah şu Kültür Salonu bir açılsa!” diye iç geçirdiğimizi hatırlıyorum. Oyunlarımızı hep Erkek Sanat Enstitüsü’nün salonunda sahnelerdik. Sunuculuğunu yaptığım bir eğlence programını da yine bu salonda sergilemiştik.

Bizim Lise’nin kantininde ise bir sınıf gecesinde tek kişilik skeçle sahne almıştım.

Kültür Salonu’nun açılışından sonra, ilk oyunlardan birinde rol aldığımı geçenlerde de yazdım.

Tiyatroyu sürdüremedim, ama sosyal, kültürel, sanatsal pek çok programla, organize ettiğim tiyatro oyunlarıyla, müzik-eğlence geceleriyle bir ayağım hep bu salonda oldu.

*

Ali’nin anlattığı gibi, gösteri dünyasının profesyonellerinin. sanatçıların salonla ilgili şaşkınlıklarına ve hayranlıklarına ben de çok kez tanık oldum.

“Anadolu’da böyle bir salon yok” derlerdi.

Salonun mimarı Turan Abi (Prof.Dr. Turan Ilgaz) ile dostluk yıllarımızda, şükran duygularımı da çok ifade ettim.

Bu kentin bütün yükünü taşıdı bu salon, hem de en kaliteli, seviyeli, gurur verici şekliyle…

Onun için, bakım ve onarımdan geçirerek korumamız gerektiğini savunuyorum.

*

Yukarıdaki fotoğrafa tekrar dönecek olursak; çoğu kişileri tanıyorum. Bir kısmı, Çorum’un seçkinleri, bir kısmı da Lise’nin öğretmenleri, benim ve benim kuşağımın öğretmenlerimiz.

Önde oturan iki kişiden sağdaki Prof.Dr. Turan Ilgaz. Ayakta ilk sırada ikinci kişi Vali Hasan Basri Kurdoğlu. Hemen arkasında benim üstadım, ağabeyim Aydın Kalelioğlu…Yanında yine Çorum’un eski gazetecilerinden Muzaffer Artuk…Onların arkasında, bizim aramızdaki adı “Badik” olan, bu salon için çok gayret sarfettiğini hatırladığım öğretmenimiz Halit Bayrak…

1970’li yıllarda köşe yazarımız olan Noter İhsan Sabuncuoğlu’nun, Çorum’a kazandırılan pek çok yatırım ve hizmet için öncülük ettiği de, şehrin tarih hafızasında duruyor olmalı.

*

Henüz 20’li yaşlarımda, bu kente değerler katan o dönemin gerçekten “entelektüel” cumhuriyet aydınlarını tanımış olmamın, erken olgunlaşmamda ve su katılmamış bir “Çorum sever” olmamda büyük payı olduğunu düşünür, şükrederim.