Şair ve yazar Ahmet Özer, çağdaş Türk şiirinin üretken ve çok yönlü adlarından biridir. Trabzon'un Maçka ilçesinde doğan sanatçı, uzun yıllar öğretmenlik ve akademisyenlik yapmış; şiirin yanı sıra deneme, inceleme, araştırma, söyleşi, tanıtım, anma, biyografi ve öykü alanlarında da yapıtlar vermiştir.

Ahmet Özer'in şiiri, bireysel duyarlılıkla toplumsal gerçekliği bir araya getirir. Şiirlerinde insan sevgisi, emek, özgürlük, barış, aşk, doğa ve yurt özlemi gibi temalar öne çıkar. Toplumcu şiir geleneğinden beslenerek güçlü imgeler ve lirik bir anlatım kurar.

Özer'in en belirgin özelliklerinden biri, dili titizlikle kullanmasıdır. Şiirlerinde Türkçenin ses ve anlam varsıllığından yararlanır; yalın fakat derinlikli bir söyleyiş geliştirir. Bu nedenle eleştirmenler onu, dili özenle işleyen ve şiiri düşünsel bir temele oturtan öncü şairler arasında değerlendirirler.

O, yalnızca şiir yazmakla kalmamış, kültür ve sanat dergilerindeki çalışmalarıyla da kültür sanat alanına önemli katkılar sunmuştur. Özellikle Kıyı ve 4 Mevsim dergilerindeki sanat yönetmenliği ile genç şair ve yazarların yetişmesine katkıda bulunmuştur. Bu nedenle o, birçok genç şair ve yazarın Ahmet Ağabeyi ve Ahmet Öğretmenidir.

Şiirleri çeşitli dillere çevrilmiş, birçok ödüle değer görülmüştür. Aldığı ödüller arasında Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü ve Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü gibi önemli edebiyat ödülleri bulunmaktadır.

Ahmet Özer, yarım yüzyılı aşan edebiyat yaşamında şiiri yalnızca estetik bir uğraş olarak değil, insanı ve toplumu anlamanın bir yolu olarak görmüştür. Duyarlılığı, üretkenliği, kültür birikimi ve Türkçeye gösterdiği özenle çağdaş Türk şiirinin saygın isimlerinin önde gelenlerindendir.

Nermin Küçükceylan tarafından hazırlanan Ahmet Özer Armağanı – Emekle Yoğrulan Bir Yaşam, yalnızca bir armağan kitabı değil; aynı zamanda Ahmet Özer’in yazınsal, düşünsel ve insansal birikimini topluca görünür kılan kapsamlı bir kültür çalışmasıdır. 614 sayfalık bu yapıt salt bir yaşamöyküsü kitabı değildir. Ahmet Özer'in yaklaşık altmış yıllık sanat ve kültür emeğini değerlendiren; dostlarının, şairlerin, yazarların, akademisyenlerin ve sanatçıların yazılarından oluşan ortak bir çalışmadır. Bu kitapta ben de bir yazımla yer almaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmeliyim. Kitapta Ahmet Özer'in şiiri, denemeleri, söyleşileri, eğitimciliği, kültür insanı kimliği ve Cumhuriyet değerlerine bağlı aydın duruşu farklı yönleriyle ele alınmaktadır.

Yapıtın alt başlığı olan “Emekle Yoğrulan Bir Yaşam”, Ahmet Özer'in üretken kişiliğini vurgular. Kitabın tanıtımında onun; Nâzım Hikmet çizgisinden beslenen, emekten, özgürlükten, kadından, çocuktan ve toplumun ezilen kesimlerinden yana tavır alan bir şair olduğu özellikle belirtilmektedir.

Ahmet Özer'in yaklaşık altmış yıllık sanat yaşamı değerlendirilirken, elliyi bulan kitabı, şiirleri, söyleşileri, yaşamöyküleri ve kültür çalışmalarıyla çok yönlü bir aydın portresi çizdiğini belirtilir. Ahmet Özer, Cumhuriyet değerlerini sanatla buluşturan üretken bir edebiyat insanıdır.

Edebiyat tarihimizdeki birçok armağan kitap gibi, bu kitap da Ahmet Özer üzerine çalışacak araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı olma niteliği kazanmaktadır.

Bu yapıtın hazırlayıcısı Nermin Küçükceylan, Ahmet Özer'i "sözün kanatlarında uçan", emeği ve üretimi yaşamının merkezine koyan bir sanatçı olarak tanımlar.

Kısacası bu armağan kitapta Ahmet Özer; yalnızca şiir yazan bir şair olarak değil, kültür belleğini koruyan, araştıran, derleyen, genç kuşaklara yol açan ve Cumhuriyet aydınlanmasının değerlerini sanat yoluyla yaşatmaya çalışan bir edebiyat emekçisi olarak ele alınmaktadır.

Kendisiyle ilgili böylesine vefalı bir çalışmayı fazlasıyla hak eden Sevgili Ahmet Özer’i içtenlikle kutluyor; sağlık ve başarılarını sevgi ve vefa ışığı içinde sürdürmesini diliyoruz.