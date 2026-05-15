Eğitimci yazar Hasan Ali Kalayoğlu’nun Aralık 2025’te yayımlanan “Şiir ve Müzik Diliyle İskilip” adlı kitabı 256 sayfadan oluşmaktadır.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi kitabın girişindeki takdim yazısında özetle şöyle demektedir:

“Sayın Hasan Ali Kalayoğlu’nun kaleminden çıkan “Şiir ve Müzik Diliyle İskilip”, memleketimizin duygusal hafızasına ışık tutan, geçmiş ile bugünü gönül köprüsünde buluşturan kıymetli bir eserdir. Her mısrada, her ezgide bir hatıra, bir iz, bir nefes saklıdır…”

Hasan Ali Kalayoğlu ise, kitabın önsözünde yazılış öyküsünü kısaca şöyle anlatır.

“İskilip sevdalısı olmak kolay olmuyor. Ta, 1970’li yıllardan beri İskilip’le ilgili nerede hangi resim ya da yazıya rast gelsem, ‘bir gün işime yarar’ düşüncesiyle saklayıp durdum. Günümüzde bilgisayar teknolojisi çok daha kolay hale getirince de onları bir araya getirmeye başladım. ‘Şiir ve Müzik Diliyle İskilip’ kitabı düşüncesi de işte buradan doğdu.”

Kitabın arka kapağında ise kültür sanat bağlamındaki çalışmasından özetle şöyle söz etmektedir:

“ Öğrencilik yıllarından bu yana şiir ve öykü, şimdi ise gazete, dergi ve internet sitelerinde köşe yazıları yazdığını, öykü ve kitap çalışmaları yaptığını belirtir. 2012’de okul arkadaşlarıyla “Çorum İlköğretmen Okulluları” adıyla bir anı kitabı çıkardığını; ardından 2015’te “Oyun Kenti İskilip 1”, 2017’de “Oyun Kenti İskilip 2”, 2023’te de “İskilip Sözlü Kültürü” kitaplarını yayımladığını belirtir.

Şiir ve Müzik Diliyle İskilip kitabı üç ana bölümden oluşmaktadır.

1. Bölüm: Şiir Diliyle İskilip;

Bu bölüm 15. sayfadan 172. sayfaya değin 74 şiiri içermektedir.

2. Bölüm: Türkü Diliyle İskilip;

Burada da, 179. sayfadan 228. sayfaya değin 19 türküye yer verilmiştir.

3. Bölüm: Türk Sanat Müziğinde İskilip;

Bu bölümde ise 232. sayfadan 253. sayfaya kadar 8 şarkı sözü yer almaktadır.

Eğitimci yazar Hasan Ali Kalayoğlu’nun, Anadolu’nun köklü yerleşimlerinden biri olan İskilip’in kültürel kimliğini şiir ve müzik aracılığıyla anlattığı bu yapıtı ilgi çekici bir çalışmadır. Yapıt, yalnızca bir kent kitabı değil; aynı zamanda yerel kültürün yazınsal ve estetik bir dille yorumlandığı özgün bir kültür metnidir.

Anadolu kentleri, tarih boyunca salt mimarî yapılarıyla değil, insan öyküleri, türküler, gelenekler ve sözlü anlatılarla da varlıklarını sürdürmüşlerdir. Şiir ve Müzik Diliyle İskilip, kentin kültürel belleğini sanatın iki güçlü aracı olan şiir ve müzik üzerinden bizlere başarılı bir yapıt olarak sunmuştur.

Yazar, İskilip’in kültürel dokusunu aktarırken türkülerden, halk söyleyişlerinden ve yerel şiirlerinden yararlanır. Böylece okuyucu yalnızca bilgi edinmez; aynı zamanda bir kültürün duygusal dünyasına da tanıklık eder.

Bu yönüyle yapıt, Anadolu’nun birçok yerinde hızla kaybolmaya yüz tutan sözlü kültür unsurlarını anımsanması bakımından da önemlidir..

Hasan Ali Kalayoğlu, yerel kültürün yalnızca geçmişe ait bir anı olmadığını; aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer olduğunu vurgular.

Kitapta yer alan anlatımlar, yer yer halkbilimi öğeleriyle varsıllaşır. Türküler, yerel anlatımlar, anılar ve kültürel göndermeler metnin canlılığını artırır. Böylece yapıt, salt yazınsal bir kitap olmaktan çıkıp yerel halkbilimi için de önemli bir belge niteliği kazanır.

Okuyucu bu şiir, türkü ve şarkı sözleri dolu sayfalarda İskilip’in salt tarihini değil; günlük yaşamını, insan ilişkilerini ve kültürel varlığını da duyumsatır…

Kimi şairler görselleriyle birlikte verilirken; TRT repertuarından İskilip’le ilgili şarkı ve türkülerin besteleriyle birlikte aktarılması yapıtın bütüncüllüğünü tamamlamıştır.

Kitap, bir kentle kurulan duygusal bağın edebiyat aracılığıyla nasıl anlatılabileceğini gösterir. Bu yönüyle eser, salt İskilip için değil; Anadolu’nun kültürel zenginliğini anlamak isteyen okuyucular için de değerli bir kaynak niteliği taşır.

Sonuç olarak; Hasan Ali Kalayoğlu’nun “Şiir ve Müzik Diliyle İskilip” adlı bu yapıtı, bir Anadolu kentinin ruhunu şiirin estetiği ve müziğin duygusal gücüyle anlatmayı amaçlayan özgün bir çalışmadır. Onun içtenlikli anlatımı, yerel kültüre duyduğu bağlılık ve eğitimci duyarlılığı kitabın temel karakterini oluşturur.

Sevgili Kalayoğlu’nu bu değerli çalışması için içtenlikle kutluyor; kültür, sanat çalışmalarında sonsuz başarılar diliyoruz.