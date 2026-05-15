Bundan 9 ay önce, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu olayı ile gündem sarsılmıştı. Yani Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçişiyle…

Evet, 14 Ağustos 2025 günü AKP'nin kuruluşunun 24'üncü yıldönümü töreninde yapılan bu geçiş, o günlerde gündemi sarsmıştı.

Çünkü Çerçioğlu 2 dönem CHP milletvekilliği, 4 dönem CHP’den Aydın Belediye Başkanlığı yapmış siyasal bir kimlikti.

İşte böyle bir kimliğin, yani Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun üç ilçe belediye başkanıyla birlikte CHP’den AKP’ye geçişi, kamuoyunda bir şok etkisi yaratmıştı.

Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesi elbette siyasi ahlaka uygun olmamıştır.

Ama ne yazık ki, siyasi ahlaka ve siyasi kültüre uygun olmayan bu geçişler, Türkiye siyasetinde hep olmuş ve de olmaktadır. Çerçioğlu’nun bu geçişi de böyle bir geçiş olmuştur.

Ve de sonuçta:

-Egenin güçlü siyasetçisi, kısa bir süre içinde ‘hain’ olarak ilan edilmiştir.

-Ve birkaç saat içinde “topuklu efe”, “topuklayan efe”ye dönüştürülmüştür.

Daha da ötesi, Çerçioğlu’nun yolsuzluk nedeniyle parti değiştirdiği iddia edilmiştir.

İşte bu nedenle de o günlerde:

“Mademki yolsuzluk yaptı, o halde neden kendisi hakkında disiplin işlemi yapılmadı?” gibi…

Özellikle de “20 yıldır partide belediye başkanlığı yapmış bir siyasetçinin partisinden istifa etmesine neden olacak kadar acil olan şey nedir?” gibi sorular akla gelmişti.

***

Ve bugünlerde, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gündemi sarstı.

12 Mayıs 2026 günü AKP İl Başkanları toplantısında AKP’ye katılımıyla...

Burcu Köksal siyasi yaşamını, 2007 yılında CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı oluşuyla başlatmış.

Tam 4 dönem TBMM'de CHP Afyonkarahisar milletvekili olarak yer almış.

Yani:

-7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP Afyonkarahisar milletvekili olmuş.

-1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP Afyonkarahisar milletvekili olmuş.

-24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP Afyonkarahisar milletvekili olmuş.

-14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP Afyonkarahisar milletvekili olmuş.

Ve de CHP'nin TBMM'deki üç grup başkan vekilinden biri olarak seçilmiş.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilmiş.

Ama Burcu Köksal, 11 Mayıs 2026 tarihinde CHP’den istifa etti ve hemen ardından 12 Mayıs 2026 günü AKP'ye katıldı.

Elbette Burcu Köksal’ın CHP’den AKP’ye geçmesi de siyasi ahlaka uygun bir davranış olmamıştır.

Özellikle de siyasi dolgusu birbirine zıt olan bir partiden diğer partiye geçiş…

Ve de özellikle sorgulanması gereken bu geçiş siyasi ahlaka, siyasi kültüre, siyasi terbiyeye hiç mi hiç uygun düşmemiştir.

***

Peki, siyasette partisinden istifa etmek, başka bir partiye geçmek olamaz mı? Elbette olabilir.

Ama tüm gerekçeleriyle, kendisine oy vermiş seçmenlerini ikna etmek koşuluyla…

Ve de eğer ikna edemiyor ise bağımsız kalmak koşuluyla…

Nitekim 14 Mayıs 2023 seçimleriyle oluşan 28’inci dönem parlamentosunda, bu koşullara uymayan yoğun bir parti değişimi yaşanmıştır. Ve daha da yaşanacak gibidir.

İşte bugüne kadar olan parti değişimindeki tablo:

-14 milletvekili AKP’ye geçmiştir.

-13 milletvekili CHP’ye geçmiştir.

-1 milletvekili İYİ Partiye geçmiştir.

-8 milletvekili ise bağımsız olarak kalmıştır.

Diyebiliriz ki, 28’inci dönem parlamentosu milletvekili transferi açısından, en yoğun bir dönem olmuştur. O da bugüne kadar olan sayıyla…

Ve bu parti değiştirmeler, belediyelere sıçramıştır.

***

Ve de son bir söz:

Belediyeler, siyasetin halkla doğrudan teması olan kurumlardır. İşte bu nedenle belediyelerdeki bu siyasi savrulmalar, ciddi ciddi bir sorgulanmalıdır.

Hem parti dışındaki hem de parti içindeki siyasi iklim ciddi ciddi sorgulanmalıdır.

Ayrıca ABD ve İngiliz politikalarının Ortadoğu’daki uygulayıcısı Siyonist İsrail tarafından bölge altüst edilirken...

ABD, İran arasındaki savaşın tüm bölgeyi sarsacak bir görüntüsü oluşurken…

Başta ABD olmak üzere, Batılı Küresel Güçler tarafından bölgenin haritası yeniden çizilmeye çalışılırken...

Ve de tüm bu oluşumların ucu Türkiye’ye de dokunurken…

Belediyeler üzerinden verilen bu kavga, “Terörsüz Türkiye” sürecini baltalar olmamalıdır