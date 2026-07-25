“Çok seneler geçti; dönen yok seferinden.” Yahya Kemal Beyatlı

Kobay fareler, yeni geliştirilen ilaçları denemek için kullanılır. Yıllar süren Ar-Ge çalışmalarıyla elde edilen verilere göre yönlendirme yapılır. Olumlu sonuçlar alınıyorsa yeni ilaçlar daha sonra gönüllüler tarafından kullanılır. Buraya kadar olumlu sonuçlar alınırsa yeni ilaçların seri üretimi başlar.

Kimsenin ilgisini çekmeyecek bir konuda yazıp çizmenin bir anlamı yok. Sanal ortamda her zaman doğru haberler veren; tarafsızlığını koruyan televizyon kanalları, uzmanları ekranlarına çıkarır. Yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında ciddi konularda sert tartışmalar yaşanırken fareleri konuşmanın ne anlamı olabilir?

Yamyam fareler konusu nereden çıktı? Farelerin fareleri yemesi bizi ilgilendirmez. Aslını söylemek gerekirse farelerin çoğalması bu hayvanlardan gelebilecek hastalıkların artması demektir. Tarladan gelecek verim azalır.

Nasrettin Hocanın deyimiyle onlar da haklıdır. Gün, daha çok para kazanma günüdür. Bir yolunu bulup çok para kazanacaksın. Kazandığın paraları daha çok para kazanmak için kullanacaksın. Kim, ne söylerse söylesin kesinlikle duymayacaksın. İleri geri konuşanlar, aslında seni kıskananlardır!

İnsanlar daha çok para kazanmak için aşılmaz dağları aşar. Kimi zaman dönüşü olmayan, aylarca sürecek olan deniz yolculuklarına çıkar.

Bu yolculukları yapanları aç bırakmamak için gemiler yiyeceklerle doldurulur, ama evdeki hesap çarşıya uymaz. O günün koşullarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle açlık, susuzluk, salgın hastalıklar gemi yolcularına sorunlar yaşatır.

Gemi kaptanları, çıkacağı yolculuk için depoları yiyeceklerle doldurur. Günler sonra hiç beklemedikleri bir sorunla karşılaşırlar! Gemiye bir şekilde giren fareler, bol yiyeceklerle beslenip inanılmaz ölçüde çoğalır. Fare kapanları, onları öldürmek için kullanılan zehirler sonucu değiştirmez.

Çözümler, ancak sorunlar ortaya çıktığında bulunur. Bilindiği gibi fareler aç kaldıklarında yavrularını, daha zayıf olanları yer. Para harcamadan çok kolay bir çözüm yolu bulunmuştur. Yakalanan büyük fareler önce aç bırakılır. Yavru fareler, yiyecek olarak onlara verilir. Sıra daha sonra büyük farelere gelir. En sonunda yamyamlaşan fareler özgür bırakılır. Gün gelir yamyam fareler diğer yamyamları yemeye başlar. İstenilen sonuç elde edilmiştir!

İnsanlar, işlerine geldiğinde kobay fareleri, yerine göre yamyam olanları tercih ederler.

Elde edilen bilgileri yeri geldiğinde kullanılır. Savaşlarla, son teknoloji ürünü silahlarla elde edilemeyen ülkeler, yamyam fare anlayışıyla çok kolay yoldan ele geçirilebiliyor.

Günümüzde yamyam insanlar yok. Ancak yamyam fare anlayışıyla hareket edenler var!