Çok bilen çok yanılır

Masaüstü, diz üstü derken; cep telefonları onlarca ürünün pabucunu dama attı.

Konuşmak, ileti göndermek için kullandığımız teknoloji ürünlerini biz mi kullanıyoruz; yoksa onlar bizi mi kullanıyor? Konuştuğun konulara, internet ortamında attığımız her adım, yaptığımız her harcamaya uygun reklamlar karşımıza çıkıyor. Belki daha fazlası var; ama kesinlikle eksiği yok!

İşleri yapmak günümüzde kolaylaştı. İnternet sayesinde isteyen herkes gazeteci, film yapımcısı, başrol oyuncusu, yeri geldiğinde bilgelerin bilgesi olabiliyor. Her konuda uzmanları bile susturacak bilgiye sahip olanlar(?) kesinlikle kimseyi konuşturmak istemiyor. Eğer onlar gibi düşünmüyorsanız, onların bilgilerinin yanlış olduğunu anlatmaya çalışırsanız vay halinize! Saniyeler içinde bilgisayarda oyun oynarken onlarca insanı öldüren, uçakları düşürenler sizi böcek gibi ezebilir.

Bu konularda uzmanlaşmış çocuklar ellerine aldığı silahlarla okullara gidebiliyor. Yaşıtlarıyla tartıştığında onları öldürebiliyor. Farkında olmadan vurdulu kırdılı denilen dizleri izleyen, ellerinde telefonla oyun oynayanlar gerçek yaşamda yaptıkları hataları düzeltmek mümkün olmuyor. Gizli reklam denilen sistemle birileri bunları bilinçli olarak mı yaptırıyor?

Yeni yeni konuşmaya başlamış, büyüklerinin yardımıyla tay tay yürümeye başlayan çocukların ortak bir davranışları vardır: Tanımadığı bir insanla karşılaştığında, anlayamadığı bir davranışla karşılaştığında öncelikle yanında bulunan aile büyüğünün davranışlarını inceler. Onların gülümsemesine, konuşmasına, hatta ses tonuna göre geri çekilir veya olumlu tepki verir. Büyüklerine onların bile tahmin edemeyeceği sorular sorar. Çoğu zaman aile büyükleri sorulan sorulara yanıt veremez.

Adı üstünde deli-kanlı olduğunda onlar her şeyi bilir. Yapılacak tartışma kesinlikle kavgayla sonuçlanır. Doğru bildikleri kesinlikle doğrudur. Yanlış kabul ettikleri ise kesinlikle yanlıştır. İyi arkadaşlar, iyi tanıdıklar, kötü tanıdıklar, yapılan yanlışlar vardır. İyi arkadaşlar kesinlikle yanlış yapmaz! Doğru olarak kabul ettikleri bilgilerin eksik olan yanlarının, hatta bazı yanlışlarının olabileceğini kesinlikle kabul etmezler. Yanlış denilen bilgilerin içinde doğru bilgiler olamaz. Bu konuları tartışmanın sonuçları çok kötü olabilir.

Aynı bilgileri farklı kaynaklardan araştırmaya başladığımda birbirleriye çelişen düşüncelerle karşılaştım. Bu konular futbol gibi, siyasi konular, insanların inançları gibi tartışılması kavgaya götürecek konular değildi. Sıradan bir bitkiyi yetiştirmek, herhangi bir ağaçtan çelik alıp fidan yetirmek gibi kimsenin ciddiye almadığı önemsiz ayrıntılar. Birbirleriyle çelişen bilgilerin içinden doğru olanı bulmak ancak deneme yanılma yöntemiyle gerçekleşiyor.

Sadece kendim kullanmak için şeker otu (Stevia) almak istedim. Satıcı her şeyi bildiği için Çorum iklimine uygun olmayan bitkiyi bana satmak istemedi. İnternet ortamında kış ayları günlerce soğuk olan bu bitkinin yetişmeyeceği dile getiriliyordu. Yedi yıl ömrü olduğunu uzmanlar söylüyor. İlk kez diktiğimiz fideler eksi yirmi bir derece soğukta hayatta kaldı. Bahar ayları ile birlikte yeniden filizlendi.

Öğrendiğimiz her bilginin, yüzde yüz doğru kabul ettiğimiz her bilginin yanlışları, eksikleri olabileceğini düşünmek bize başarılı olmanın yolunu gösterecektir.